Москва, 1 июня, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Школы вынуждены постепенно предлагать родителям все больше платных услуг, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета МПРО «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его мнению, это не особый злой умысел московских образовательных учреждений, а прямое последствие нового типа финансирования образования.

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«Это неизбежная сейчас вещь, потому что от школ требуют, чтобы у учителей была зарплата, при этом сокращая финансирование. Каким образом можно увеличить зарплату учителям, давая меньше денег? Только вводя платные услуги. Это не от того, что школы такие злодейские, а от того, что так устроено наше финансирование образования», — подчеркнул он.

По словам Всеволода Луховицкого, учитывая нововведения последних лет, сейчас важной для школ является возможность получить хотя бы краткую передышку.

«Главное во всех вопросах, относящихся к школе, чтобы школу хотя бы на пять лет оставили в покое. Чтобы не было постоянных изменений, от которых трясет и родителей, и учителей, и детей», — отметил он.

Напомним, общественники и родители неоднократно выступали против текущей реформы образования, вылившийся в Москве сразу в несколько крупных изменений: от нового типа финансирования и до слияния нескольких школ и садов в единый комплекс. Тем не менее, преобразования продолжаются.