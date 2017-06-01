Киев, 1 июня, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Украина до 2035 года может вообще отказаться от закупки голубого топлива из Российской Федерации. Об этом говорится в проекте новой энергетической стратегии страны, который обнародован на официальном сайте Минэнерго Украины.

Nao24.ru Нет газа

В таблице приводятся данные, согласно которым, в 2015 году Киев импортировал из России голубого топлива в объеме 6,1 млрд кубометров. Согласно данным стратегии, следующий промежуток времени вплоть до 2035 г. украинская сторона планирует вообще обойтись без российского газа.

В документе также отмечается, что Украина не должна получать более 30% необходимого ей газа из одного источника.

«С одного поставщика Украина должна получать не более 30% энергетических ресурсов (для ядерного топлива данный показатель устанавливается отдельно)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина прекратила импорт газа из России в конце ноября 2015 года. Однако Киев производит закупки транзитного топлива в Евросоюзе, в том числе и в Польше, то есть, по сути, продолжает покупать российский газ. Но не напрямую, а через третьи страны, уверяя, что так энергоноситель покупать дешевле.

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