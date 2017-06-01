Пекин, 1 июня, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Шэньси подтвердила информацию о заражении еще одного местного жителя смертельно опасным вирусом Н7N9, который также известен как птичий грипп.

James Gathany Ученый исследует вирус H7N9

По данным провинциального органа здравоохранения, вирус был обнаружен в крови 62-летнего мужчины, который до ухудшения самочувствия имел непосредственный контакт с домашней птицей. В настоящее время мужчина находится под постоянным медицинским наблюдением, по словам врачей, его жизни ничто не угрожает.

Инцидент был зафиксирован на территории уезда Юян, где накануне стало известно о массовой гибели домашней птицы. Более 20 тыс. цыплят скончались от вируса Н7N9. В настоящее время сотрудники карантинных служб ведут очистку птицефабрики, пишет «Сина синьвэнь».

Национальная комиссия здравоохранения и планирования семьи КНР опубликовала статистику, согласно которой по итогам марта и апреля на территории страны было зарегистрировано 177 случаев заражения птичьим гриппом, 71 из которых стал летальным.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, предыдущий случай заражения был подтвержден 22 мая на территории китайской провинции Сычуань.