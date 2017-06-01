Омск, 1 июня, 2017, 13:22 — ИА Регнум. В Усть-Ишимском районе Омской области из-за паводка отрезано автотранспортное сообщение с населенными пунктами Кайлы и Красноярка Кайлинского сельского поселения. Доставка продуктов питания и медикаментов организована по реке Ишим с помощью плавсредств. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.

55.mchs.gov.ru Паводок в Омской области

В ведомстве заверили, что создан запас газовых баллонов, продуктов питания и медикаментов на один месяц.

По состоянию на 1 июня в Омской области подтоплен 51 приусадебный участок в Черлакском муниципальном районе, шесть приусадебных участков в Усть-Ишимском муниципальном районе и 79 дачных участков на территории СНТ «Тепличный-2» в Ленинском административном округе Омска.

В Черлакском районе уровень реки Иртыш у рабочего поселка Черлак снизился за сутки на 7 см и составляет 587 см. В ближайшие сутки возможно понижение уровня воды на 5−10 см, количество подтопленных домов не увеличится.

Что касается Усть-Ишимского муниципального района, уровень воды в Иртыше, прибавив за сутки 7 см, составляет 756 см. В ближайшие сутки прогнозируется повышение уровня воды от 7 до 12 см. Подтопленных жилых домов в районе нет. Затруднено автотранспортное сообщение между районным центром и 10 населенными пунктами в Большебичинском, Большетебендинском и Загваздинском сельских поселениях. Развернут пункт временного размещения населения вместимостью 380 человек в Усть-Ишимском интернате-лицее.

В МЧС напомнили, что 31 мая в Омскую область прибыла группировка Сибирского спасательного центра в составе 120 человек, 22 единиц техники, 10 плавсредств, одного беспилотного летательного аппарата.

Для ликвидации последствий подтопления в поселке Усть-Ишим задействованы 339 человек и 96 единиц техники.

Количество подтопленных дачных участков в садовых товариществах Ленинского округа Омска за сутки снизилось на 15. На утро 1 июня остаются подтопленными 79 участков. На месте подтопления находятся сотрудники администрации Ленинского АО и председатели садовых товариществ. Задействованы шесть человек и две единицы техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС России ранее заявили, что паводковая обстановка в Омской области требует дополнительных усилий. Чтобы максимально предотвратить подтопление жилья, на уровне региона требуются «более энергичные действия», подчеркнули в ведомстве.

СРЦ МЧС России дополнительно направил из Новосибирской области в Омскую 120 спасателей для проведения противопаводковых мероприятий. Комплекс защитных мер в срочном порядке рекомендовано предпринять и властям Омской области.

Неблагоприятный паводковый прогноз сохраняется для Усть-Ишимского района. По словам специалистов, в первой половине июня продолжится подъем уровня воды в реке Иртыш.

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Напомним, в связи с повышением уровня воды в реке Иртыш в Омской области с 17 мая был введен режим ЧС.