Симферополь, 1 июня, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Блокировка доступа к российских ресурсов 31 мая в Крыму было обусловлено тем, что часть крымских провайдеров использовали украинский интернет-трафик — теперь же они полностью перешли на отечественный. Об этом 1 июня заявил министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский, передает РИА Крым.

Pixabay.com Интернет трафик

«Теперь они уже переключились на наши российские сети, поэтому этот вопрос снят. Это была чисто техническая история. Провайдеры переключились на российский трафик, и проблема снялась», — заявил Полонский.

Напомним, 15 мая президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении сотен российских физических и юридических лиц, в том числе IT-компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group, соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

31 мая пользователи Крыма, использующие услуги украинского провайдера «Воля», сообщили об отсутствии доступа к российским ресурсам Яндекс и Мail.ru, а также соцсети «Вконтакте».

Как рассказал севастопольскому порталу ForPost заместитель начальника управления информатизации и связи правительства Севастополя Владимир Георгиу, в тот же день севастопольское отделение компании «Воля» было переименовано в «Телекоммуникационные системы» и вскоре восстановило доступ к российским ресурсам, изменив маршрутизацию интернет-трафика, который раньше проходил только через Украину.

Несмотря на это, по данным крымского портала «Примечания», утром 1 июня часть пользователей в Крыму по-прежнему не могли зайти на «Одноклассники», а у некоторых была заблокирована поисковая система «Яндекс».