Крым полностью отказался от украинского интернет-трафика
Симферополь, 1 июня, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Блокировка доступа к российских ресурсов 31 мая в Крыму было обусловлено тем, что часть крымских провайдеров использовали украинский интернет-трафик — теперь же они полностью перешли на отечественный. Об этом 1 июня заявил министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский, передает РИА Крым.
«Теперь они уже переключились на наши российские сети, поэтому этот вопрос снят. Это была чисто техническая история. Провайдеры переключились на российский трафик, и проблема снялась», — заявил Полонский.
Напомним, 15 мая президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении сотен российских физических и юридических лиц, в том числе IT-компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group, соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».
31 мая пользователи Крыма, использующие услуги украинского провайдера «Воля», сообщили об отсутствии доступа к российским ресурсам Яндекс и Мail.ru, а также соцсети «Вконтакте».
Как рассказал севастопольскому порталу ForPost заместитель начальника управления информатизации и связи правительства Севастополя Владимир Георгиу, в тот же день севастопольское отделение компании «Воля» было переименовано в «Телекоммуникационные системы» и вскоре восстановило доступ к российским ресурсам, изменив маршрутизацию интернет-трафика, который раньше проходил только через Украину.
Несмотря на это, по данным крымского портала «Примечания», утром 1 июня часть пользователей в Крыму по-прежнему не могли зайти на «Одноклассники», а у некоторых была заблокирована поисковая система «Яндекс».