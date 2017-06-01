Баку, 1 июня, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Большинство работ в рамках проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК), который в Евросоюзе называют приоритетным в плане диверсификации поставок газа, близится к завершению. Сегодня, 1 июня, первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде во время своего выступления на XXIV Международной конференции Caspian Oil & Gas в Баку отчитался о готовности проекта.

stevepb Бытовой газ

Так, на 93% завершены работы по проекту разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз-2». Сейчас здесь ведётся бурение двух скважин, ещё на одной идёт последний этап подготовки.

Дело в том, что газ с этого месторождения будет поставляться в Турцию и на европейские рынки за счёт расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР). Все они — часть «Южного газового коридора». Планируется, что на первом этапе газ с азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» будет основным источником для проектов ЮГК. Потом к проекту могут быть подключены другие источники.

Читайте также: Шабаш вокруг Белоруссии и единый рынок энергоресурсов: обзор энергетики СНГ

А также: Испания поддержала проект газопровода ТАР

По словам Юсифзаде, проект расширения Южнокавказского трубопровода завершён в настоящее время уже на 85%. Работы по TANAP тоже идут в соответствии с графиком и завершены на 72,4%. В середине 2018 года планируется сдать в эксплуатацию часть трубопровода до города Эскишехир. После этого с месторождения «Шах Дениз» Турция сможет импортировать более 6 млрд кубометров газа каждый год. Ещё один участок, который идёт до границы с Грецией, должен быть введён в строй в 2019 году.

Сегодня также состоялась церемония отправки жилых блоков и верхних строений платформы технологического снабжения, построенных для «Шах Дениз-2» на контрактную площадь «Шах Дениз» в Каспийском море. В мероприятии принял участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

ИА REGNUM сообщало ранее, что ЮГК предполагает строительство к 2019 году системы газопроводов TANAP-TAP мощностью в десять миллиардов кубометров газа в год от азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию на юг Италии. Этот проект является альтернативой российскому «Южному потоку», который должен был пройти по дну Чёрного моря из Анапского района в Италию и Австрию.

Для ЕС «Южный газовый коридор» выгоден в плане диверсификации поставок газа, поэтому Брюссель и рассматривает этот проект как один из приоритетных. Поддерживает ЮГК и США. Например, в марте 2016 года Джон Керри, который занимал на тот момент пост госсекретаря США, говорил, что реализация проекта отвечает долгосрочным стратегическим интересам Европы и поможет диверсифицировать маршруты поставок энергоресурсов. Также издание Natural Gas Europe писало, что США и ЕС демонстрируют нарастающую политическую и дипломатическую поддержку проекту «Южный газовый коридор».

Однако, когда к власти в США пришел новый президент Дональд Трамп, чёткой определённости по поводу проекта не было. Бывший американский посол в Азербайджане Метью Брайза отмечала, что сложно предугадать, какую политику будет проводить Трамп, в отношении Южного Кавказа, но у США нет причин приостанавливать поддержку ЮГП.

31 мая американский лидер всё же выразил поддержку проекту «Южный газовый коридор». Трамп подчеркнул, что высоко ценит партнерские отношения с Азербайджаном и ожидает их дальнейшего развития. Позднее также и заместитель помощника госсекретаря США Робин Данниган заявила, что Вашингтон считает ЮГК очень важным проектом.