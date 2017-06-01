Вашингтон, 1 июня, 2017, 13:17 — ИА Регнум. 74-летнего режиссера культового фильма ужасов «Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера избила бывшая подруга, сообщил 1 июня портал TMZ.

Dark Attsios Тоуб Хупер (справа)

Как пишет издание, согласно юридическим документам, 36-летняя Ребекка Ходжес напала на режиссера в мае 2017 года и поставила ему несколько синяков.

Режиссер утверждает, что это было не единственное нападение, еще одно произошло в апреле 2017 года, тогда Ходжес также ударила его по лицу.

Как указано в документах, Хупер и Ходжес ранее встречались и проживали совместно. Этой информации, а также наличия показаний Хупера судье хватило для того, чтобы вынести решение — запретить Ходжес подходить к Хуперу на расстояние ближе 90 метров.

Напомним, фильм ужасов «Техасская резня бензопилой» (The Texas Chain Saw Massacre) вышел в 1974 году. Сюжет фильма рассказывает о пятерых молодых людях, которые поехали навестить могилу родственника двоих из них и попали в логово маньяка.

В 1976 году картина была удостоена награды критиков на Международном фестивале фантастического кино в Авориазе. В 2003 году был снят ремейк фильма, режиссером выступил Маркус Ниспель.