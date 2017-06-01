Вашингтон, 1 июня, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Правила проверки выдачи виз для въезда в США ужесточены решением администрации американского президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Diplomacy.state.gov Посольство США в Москве

Уточняется, что для получения визы предусмотрена обновленная анкета, в которое появились пункты, отсутствовавшие ранее. Соискателю визы придется указать свои ники в соцсетях.

Кроме того, у соискателей будут запрашивать номера их предыдущих загранпаспортов. Также выдвигается требование изложить биографию за 15 лет, в том числе места работы и страны, в которых человек побывал.

Кроме того, нужно будет указать адреса электронной почты и номера телефонов, которыми человек пользовался в течение последних пяти лет.

Впрочем, отвечать на вопросы не обязательно, но без ответов на них человек рискует не получить визу или очень долго ожидать ее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля американский министр внутренней безопасности Джон Келли заявил, что желающему получить визу для въезда в США может быть предъявлено требование предоставить пароль от своего аккаунта в социальной сети.

По словам Келли, прежде всего речь идет о гражданах Ирана, Ирака, Сомали, Ливии, Йемена и Сирии.