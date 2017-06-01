Ярославль, 1 июня, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля создала собственную муниципальную управляющую компанию. МУП «Дирекция по управлению и эксплуатации многоквартирных домов и приватизации жилого фонда» создано в результате реорганизации муниципального «Агентства по приватизации жилья». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

ИА REGNUM Новостройки в Ярославле

И.о. директора новой организации назначена Юлия Овчинникова, ранее работавшая в сфере ЖКХ в частных компаниях. Городские власти переименовали агентство и внесли изменения в его устав, добавив в список видов деятельности управление многоквартирными домами. При этом функции по приватизации жилья в «Дирекции» остались. В мэрии не скрывают, что собираются конкурировать с частными управляющими компаниями.

«Пока домов в управлении нет, поданы документы на получение лицензии на управление многоквартирными домами. Будем брать в управление дома, где жители недовольны работой управляющих компаний, не могут найти с ними взаимопонимания. Кроме того, будем стараться брать новые дома, которые только сдаются», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

У мэрии Ярославля уже есть две другие компании, которые занимаются управлением — «Ярлифт» и «Управляющая компания многоквартирными домами Дзержинского района». Однако городские власти это не смущает.

«Ярлифт» все-таки больше сосредоточен на основной деятельности — лифтах, а Дзержинский управдом пока не избавился от негативного шлейфа, который тянулся за ним последние годы. Кроме того, он все-таки не полностью подконтролен мэрии, есть другие акционеры. Мы планируем, что «Дирекция» будет основной муниципальной управляющей компанией», — сказала Наталья Шетнева.

Представители частных управляющих компаний скептично относятся к инициативе мэрии, полагая, что частники не отдадут находящееся в их управлении жилье.

«Думаю, это средство определенного шантажа. Мэрия постоянно обращается к управляющим компаниям с теми или иными «просьбами», выходящими за рамки обычных взаимоотношений. У нас есть информация, что мэрия хочет в каждом районе передать новой муниципальной УК по 50−100 домов. Но это не так просто сделать, решения принимают жители. Почему мэрия не возьмет в управлении ветхое и аварийное жилье, от которого все отказались?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM представитель одной из частных компаний Ярославля.