Москва, 1 июня, 2017, 13:07 — ИА Регнум. «Мы традиционно содержание выступлений на анонсируем, поэтому я не буду приводить сейчас какие-то детали», — отметил Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

По словам Пескова, вечером 1 июня глава государства продолжит работу над выступлением, с которым выступит 2 июня на пленарной секции форума. Он уточнил, что 2 июня в рамках «панельной дискуссии» ожидается также выступление премьер-министра Индии Нарендры Моди, канцлера Австрии Кристиана Керна и президента Молдавии Игоря Додона.

Модератором дискуссии выступит телеведущая американской телекомпании NBC Меган Келли. Обсуждение пройдет на основе тезисов, изложенных в выступлениях, пояснил Песков.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня 2017 года. Девиз мероприятия — «В поисках нового баланса в глобальной экономике».