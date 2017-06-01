Берлин, 1 июня, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Китая Ли Кэцян нанес официальный визит в Германию 31 мая, передает Die Bundesregierung.

Futureatlas.com Флаги США и КНР

Он встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел Габриэлем Зигмаром, министром финансов Вольфгангом Шойбле, министром экономики Бригиттой Циприс и другими представителями правительства ФРГ.

В рамках двусторонних переговоров Ли Кэцян обсудил с немецкими коллегами будущие отношения стран в рамках двусторонней торговли.

Меркель отметила, что обе стороны выступают за «интенсивное» сотрудничество в рамках торгово-экономических отношений между ФРГ и КНР.

Как утверждают представители немецкой канцелярии, 1 июня в узком кругу Меркель и Кэцян могут подписать ряд торговых соглашений, а 2 июня они будут присутствовать на торжественном открытии Немецко-китайского форума в Штутгарте.

ФРГ поддерживает с Китаем дипломатические отношения с 1972 года, с тех пор Германия. Как и другие страны ЕС, придерживаются политики «одного Китая».

Это означает принцип внешней политики государства, в основе которого лежит признание одного китайского государства, несмотря на то, что на это звание претендует не только КНР, но и Китайская Республика (остров Тайвань).

С 2016 года Китай, обогнав США, остается главным экономическим партнером Германии: торговый оборот между этими странами составил в 2016 году €170 млрд.