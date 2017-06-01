Дакар, 1 июня, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Четверть всех детей, проживающих на планете, лишены возможности иметь настоящее детство, сообщает 1 июня Anadolu.

Василий Григорьевич Перов. Дети-сироты на кладбище. 1864

С таким заявлением выступила международная неправительственная организация «Спасите детей», опубликовавшая ко Международному дню защиты детей доклад «Украденное детство».

В докладе говорится, что в настоящее время около 700 млн детей страдают от различных бедствий.

Проживают они в основном в неблагополучных районах развивающихся стран. На их долю приходится детский труд, невозможность посещать школу, также они сталкиваются с насилием и военными конфликтами.

Несмотря на то, что наиболее неблагоприятные для детства районы находятся в Западной и Центральной Африке, в докладе отмечается значительный прогресс в этом регионе за последние 30 лет.

Напомним, с 1990 года в данном регионе смертность детей в возрасте до 5 лет сократилась в два раза.