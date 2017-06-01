Москва, 1 июня, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Цены на нефть 1 июня опустились ниже 49 долларов за баррель и падение котировок скорее всего продолжится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На падение нефтяных цен в частности влияет рост добычи в Ливии, США и Нигерии, считает он.

«Фактор падающих цен на нефть на данный момент не сильно сказывается на рубле, однако его давление будет возрастать», — отмечает Волков.

По его словам, уже в июне может быть зафиксирован резкий отток валюты из страны — Роснефть должна рассчитаться за долю в индийской Essar Oil Ltd.

«Это ударит по рублю, мы ожидаем, что курс просядет до 58 рублей за доллар уже в ближайшее время», — предполагает Волков.

Кроме того, по его словам, в долгосрочной перспективе на российской валюте скажется ситуация с выплатами дивидендов российскими компаниями.

«В этом году дивиденды должны достичь рекордной отметки в 1,1 трлн рублей. Высока вероятность, что большая часть из этих средств будет конвертирована в валюту и выведена в офшорные зоны, что также окажет существенное давление на рубль», — считает Волков.