Москва, 1 июня, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Сборная России по футболу занимает 63-е место в рейтинге сборных, опубликованном Международной федерацией футбола (ФИФА).

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Российская национальная команда потеряла две позиции в рейтинге. Это связано с тем, что сборные Черногории и Израиля поднялись в списке, опередив сборную России.

На одну строчку выше России в списке расположилась команда Узбекистана, которая имеет на своём счету 582 балла в рейтинге. У России — 561 балл. Следом идет сборная Гаити, у нее 554 балла.

Возглавляет рейтинг сборных по-прежнему Бразилия, на втором месте — Аргентина, третье место занимает сборная Германии. Замыкают десятку сборных сразу две команды — Польша и Испания имеют в активе по 1198 очков.

Напомним, что сборная России на правах хозяйки предстоящего чемпионата мира 2018 года не участвует в отборочном турнире. Команда готовится к соревнованиям, проводя товарищеские матчи.

В настоящий момент продолжается подготовка к Кубку конфедераций. Сборная России проводит тренировочный сбор в Австрии. 5 июня в Будапеште состоится товарищеский матч против Венгрии, а 9 июня в Москве — со сборной Чили.