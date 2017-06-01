Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему на традиционную встречу главы государства с руководителями международных информагентств не попало агентство France Presse.

Kremlin.ru Владимир Путин

По его словам, формат встречи с Владимиром Путиным не предусматривает участия на другом уровне, кроме как с присутствием первых лиц агентств.

«Вторые лица в исключительных случаях. Формат встречи не предусматривает участия на другом уровне», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2017 г. в Санкт-Петербурге начал свою работу XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В текущем году мероприятие проходит под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

Контакты и соглашения, которые участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подпишут во время и по итогам мероприятия, будут способствовать международному экономическому сотрудничеству.

Об этом, как передает пресс-служба Кремля, заявил президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям ПМЭФ.