Саратов, 1 июня, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Ночью 2 июня в области переменная облачность, в большинстве районов дождь, в отдельных районах Левобережья сильный, гроза. Ветер западный 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с.Температура воздуха 9 — 14 °C, местами в Левобережье 19 °C.

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«Активная циклоническая деятельность над северными районами европейской территории России обусловит частую смену воздушных масс над Поволжьем, связанную с этим неоднородность температурного фона и выпадение осадков в большинстве дней периода в виде ливневых дождей с грозами. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра, в отдельных районах град», — прокомментировали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды, погодой на Средней Волге в течение начавшейся рабочей недели будет управлять серия атлантических циклонов, перемещающихся по северным широтам Европейского материка. Как пояснили специалисты, фронтальные разделы одного из них уже в ближайшие сутки принесут грозовые дожди разной интенсивности и усиление ветра. В середине недели циклонический вихрь, покинув наш регион, унесёт с собой зону сплошной облачности, появится солнце, температура воздуха повысится до летних значений, но ему на смену подойдёт очередной циклон. Вновь пройдут дожди, прогремят грозы и в конце рабочей недели за холодным фронтом похолодает.