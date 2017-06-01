Новосибирск, 1 июня, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Новосибирская область принимает участие в работе XXI Петербургского международного экономического форума. Регион представляет губернатор Владимир Городецкий. И как сообщили ИА REGNUM в правительстве области, Городецкий примет участие в торжественном открытии форума, а также выступит с докладом на сессии «Локализация как инструмент формирования кластерной политики».

Kremlin.ru Владимир Городецкий

Также сегодня, 1 июня, у главы новосибирской области запланирована встреча с премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом, с руководством нескольких крупных международных холдингов в сфере пищевой промышленности.

А 2 июня Владимир Городецкий будет участвовать в презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. В этот же день у него состоятся встречи с представителями крупного бизнеса и подписание нескольких межрегиональных соглашений.

Отметим, что в соответствии с результатами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2016 году Новосибирская область улучшила свои позиции на 11 пунктов, по сравнению с 2015 годом, и заняла 46 место (57 место — 2015 год).

Что касается кластерной политики Новосибирской области, то ее целью, по утверждению региональных властей, является является обеспечение высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет повышения конкурентоспособности предприятий — поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих кластеры.

Уполномоченным органом по координации реализации, контролю и мониторингу реализации кластерной политики региона выступает министерство экономического развития области. Органы исполнительной власти Новосибирской области принимают участие в разработке и реализации кластерной политики в рамках закрепленных полномочий. Для координации взаимодействия участников процессов создания и развития кластеров, разработки и координации реализации кластерных проектов, методического, организационного, маркетингового сопровождения реализации кластерной политики, создан Центр кластерного развития Новосибирской области на базе «Центра регионального развития».

Отметим, XXI Петербургский международный экономический форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня 2017 года. Главной темой очередного форума станет поиск нового баланса в глобальной экономике. Отличительной особенностью форума в этом году станет пристальное внимание к поиску новых для России партнёров — в Индии, Иране, Сербии, Латинской Америке. Всего в его работе примут участие 40 профильных министров 26 стран, руководители 230 зарубежных и 650 российских компаний.