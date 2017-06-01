Нижний Новгород, 1 июня, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Около 500 человек примут участие во II международном фестивале по ловле и приготовлению форели «Красная королева-2017», который пройдет 3 июня 2017 года в селе Большое Мокрое (Нижегородская область).

Эдуард Мане. Рыбалка 1863

Как сообщили в региональном Госохотнадзоре, в фестивале примут участие гости из Индии, Марокко, Танзании, Иордании, Малайзии, Республики Конго, Армении, Грузии, Азербайджана, Белоруссии. Среди команд участников будут представители нижегородского крупного, среднего и малого бизнеса, члены их коллективов, семьи, индивидуальные участники без возрастных и профессиональных ограничений.

В первом туре соревнований участникам предстоит соревноваться в четырех рыболовных дисциплинах: поплавочная и донная удочка, спиннинг и нахлыст. К зачету принимаются все виды рыб, пойманные в зонах лова.

На берегу пройдут уникальные соревнования по кастингу — забрасывание спиннинга по мишени Скиш и мишени Аренберг.

В рамках фестиваля также пройдет детский рыболовный турнир для детей в возрасте 8−10 лет.