Париж, 1 июня, 2017, 12:47 — ИА Регнум.

Начало предварительного расследования в отношении министра территориальной целостности в правительстве нового президента Эммануэля Макрона Ришара Феррана является «хорошей новостью», заявил 1 июня официальный представитель правительств страны Кристоф Кастанер, сообщает Le Figaro.

jyc1 Ришар Ферран

«Это расследование является хорошей новость. Так можно положить конец моральным дебатам», — отметил он в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, прокуратура французского города Брест 1 июня начала предварительное расследование в отношении Феррана, занимавшего во время выборов президента Франции пост начальника предвыборного штаба Макрона.

Поводом для начала расследования стала серия публикаций французских СМИ, в которой приводилась информация о деловых связях и финансовых операциях нового министра.

Феррану вменяется то, что он шесть лет назад, воглавляя Общество взаимного страхования во французском регионе Бретань решил снять помещение у своей супруги. Более того, по данным СМИ, занимая пост депутата парламента Феррар, он взял в помощники своего сына, которому на протяжении четырех месяцев выплачивал жалование из парламентских фондов.

Необходимо отметить, что расследование начало за несколько недель до парламентских выборов в стране, больше всего парламентских мест должна получить партия нового главы Елисейского дворца.