Москва, 1 июня, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Котировки нефти марки Brent опускались 31 мая до отметки $50,20 за баррель, где встретили серьезное сопротивление в виде покупателей черного золота, после чего откатились обратно к $51 за баррель. Если говорить про долгосрочные перспективы цен на черное золото, то стоит принимать во внимание слова Министра нефти Ирана на венской встрече крупнейших экспортеров нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании АНАЛИТИКА Онлайн Владимир Чернов.

Publicdomainpictures.net Резервуары с нефтью

«Он сказал, что диапазон $50−55 за баррель устраивает абсолютно всех участников сделки по заморозке среднесуточного уровня добычи черного золота. Соответственно, пока баланс спроса и предложения на рынке не будет достигнут, на что может уйти около года, следует ориентироваться именно на этот диапазон цен», — сказал Чернов.

«Однако в течение 2017 года котировки наверняка будут покидать данный диапазон цен, чему будут способствовать публикации данных по запасам нефтепродуктов в США. И сегодня, 1 июня, именно такой день, когда диапазон $50−55 за может быть пробит, так как в 18:00 мск) Министерство энергетики США опубликует данные по изменениям запасов за прошедшую неделю», — считает эксперт.

«Если пытаться прогнозировать, какие выйдут данные, то стоит обратить внимание на два очень важных момента. С самого начала текущего года американские нефтепроизводители наращивают объемы добычи, о чем свидетельствует данные от Baker Hughes, которые 26 мая показали прирост буровых установок за неделю в количестве двух штук. А вообще, непрерывный рост буровых установок в штатах продолжается каждую неделю начиная с января 2017 года, и их количество давно уже достигло абсолютных максимумов. Однако публикация предварительных данных по запасам нефти в штатах от американского института нефти (API) показала очень существенное снижение, примерно в три раза сильнее прогноза. Данные от API примерно в 8 из 10 случаев потом подтверждаются официальной статистикой от Минэнерго США», — пояснил Чернов.

«Поэтому вечерняя публикация макростатистики 1 июня может показать значительное снижение запасов, что в свою очередь очень позитивно отразится на ценах черного золота. Brent сегодня способна подорожать до $53−55 за бочку. Если же данные от API не подтвердятся официальной статистикой от Минэнерго и продемонстрируют рост запасов, то цены пойдут опять проверять на прочность психологический уровень в $50 за бочку смеси», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть, завершившие торги накануне резким падением, 1 июня растут на данных о падении запасов в США. Стоимость нефти марки Brent выросла на $0,45 (0,89%) до $51,21 за баррель. Цена на нефть WTI увеличилась на $0,46 (0,95%) до $48,78 за баррель.

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