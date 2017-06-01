Вашингтон, 1 июня, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Дата первого показа перенесена с 12 января 2018 года на 23 января. Таким образом картина уступила выходные, которые придутся на 12 января боевику «Пассажир» (The Commuter) от Lionsgate и драме «Белый парень Рик» (White Boy Rick) от Studio 8.

Официальный постер м/ф Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes

Напомним, одного из главных персонажей во второй части «Гномео и Джульетта» озвучит Джонни Депп, также в озвучке вновь будут участвовать Джеймс Макэвой и Эмили Блант.

Бюджет первого фильма составил $ 85 млн, в прокате картина собрала около $ 193 млн. Музыку к ней писал Элтон Джон, песни исполняли такие известные музыканты как Леди Гага и Нелли Фуртадо.

Кроме Макэвой и Блант персонажей первого фильма озвучивали Оззи Осборн, Мэгги Смит, Майкл Кейн, Патрик Стюарт и Джейсон Стейтем.

Сюжет второй части будет рассказывать о том, как Гномео и Джульетта наймут знаменитого Шерлока Гномса для того, чтобы разобраться в причинах исчезновения других гномов.