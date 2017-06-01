Нальчик, 1 июня, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес решение по делу членов ячейки террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Восемь жителей Кабардино-Балкарии, входившие в эту ячейку, признаны виновными в попытке насильственного захвата власти, содействии террористической деятельности, покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, изготовлении и хранении оружия и получили наказание от 6 до 16 лет лишения свободы, сообщили ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе.

George Hodan Суд

Суд установил, что организатором преступной бандгруппы был Олег Мисхожев. В 2013 году он создал незаконное вооруженное формирование, которое стало ячейкой «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Целью боевиков было создание на территории Кабардино-Балкарии исламского государства с шариатской формой правления — халифата.

В бандформирование, руководителем которого стал Мисхожев, он привлек своих друзей и знакомых. Роль организатора преступного сообщества заключалась в планировании его преступной деятельности и обеспечении участников боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Мисхожеву суд вынес наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, там же проведут 14 и 15 лет еще двое его сообщников. Остальные пять членов банды получили от шести до семи лет колонии общего режима. Еще один фигурант уголовного дела, Залимхан Тхамоков, скончался во время следствия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тхамокова следствие считало лидером НВФ, Именно по его поручению Мисхожев привлек к преступной деятельности около десятка молодых жителей Нальчика. Он работал водителем маршрутного такси и был задержан в сентябре 2014 года прямо на рабочем месте по подозрению в хранении боеприпасов.

В планах этой ячейки было совершение вооруженного захвата одного объекта в столице КБР, также боевики предпринимали попытку покушения на начальника одного из отделов полиции города Нальчика.