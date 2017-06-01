Пекин, 1 июня, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 1 июня паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,809 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР установила новый рекорд, укрепившись сразу на 0,8%.

Megabanki.ru Юань

В последний раз аналогичный курс юаня был зарегистрирован более 6 месяцев назад — 10 ноября 2016 года. По мнению аналитиков, укрепление национальной валюты, продолжавшееся несколько дней, связано с заявлением ЦБ КНР о планах по пересмотру методики расчета паритетного курса юаня к доллару, пишет «Синьхуа».

По данным китайских СМИ, при новой схеме расчета курса будет учитываться циклический фактор. По мнению финансистов из КНР, это позволит наиболее точно определять состояние национальной валюты.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай продолжает удерживать высокий курс национальной валюты по отношению к доллару США после предшествовавшего сильного ослабления в марте-апреле 2017 года. В мае же юаню удалось «отыграть» у доллара более 400 базисных пунктов, достигнув максимального своего значения с 20 февраля 2017 года.