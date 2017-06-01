Минск, 1 июня, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Согласно сообщению, двух жителей Татарии, супругов Дениса и Екатерину Окунь, задержали в ходе совместной операции МВД Татарии и Белоруссии. Ранее преступники были объявлены в международный розыск. На данный момент супругов заключили под стражу на два месяца.

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Жители Татарии обвиняются в создании ОПС, в которой принимали участие в общей сложности 20 человек. Обвиняемые обналичивали денежные средства через подконтрольные организации, преступным образом избавляя клиентов от необходимости платить налоги. Всего обвиняемые получили незаконный доход от преступной деятельности в размере не менее 52 млн рублей.

Напомним, уголовные дела на обвиняемых по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация и участие в преступном сообществе» были возбуждены МВД Татарии еще летом 2016 года.

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