Вашингтон, 1 июня, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Самолет, предназначенный для запуска ракет-носителей с высоты 9,1 тыс. метров, впервые был выведен из ангара в пустыне Мохаве (штат Калифорния) 31 мая.

Stratolaunch Systems Транспортный самолет Stratolaunch

Машина оснащена шестью двигателями Pratt&Whitney PW4056 и состоит из двух фюзеляжей, длинна каждого из них — 72 метра. Они соединены общим крылом длинной 117 метров.

Масса самолета — 250 тонн, с полной нагрузкой она составляет 590 тонн. Stratolaunch способен доставлять грузы на низкую околоземную орбиту.

Создатели машины также заявили, что ранее была впервые опробована прочность его 28-колесного шасси. Теперь самолет готов к запуску двигателей, наземным испытаниям, рулежке на взлетной полосе и, главное — к первому полету.

Самолет является воздушной платформой для запуска ракет-носителей Pegasus XL, первоначально планируется устанавливать на нем одну ракету, а далее их число будет доведено до трех. Первый демонстрационный запуск с борта Stratolaunch планируется осуществить в 2019 году.

Компанию Stratolaunch создал в 2011 году один из основателей корпорации Microsoft миллиардер Пол Аллен, его состояние оценивается в $18,6 млрд.