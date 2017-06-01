Липецк, 1 июня, 2017, 12:44 — ИА Регнум. В Липецкой области с 1 июня откроются детские оздоровительные лагеря, в которых отдохнут более 45 тысяч детей. Как сообщили ИА REGNUM безопасность детей в этот период обсуждали в администрации региона.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь

Летом в лагерях отдохнут более 45 тыс. детей, в том числе 2800 детей-сирот и детей с ограниченными возможностями. Загородные оздоровительные учреждения откроются с 1 по 10 июня, лагеря с дневным пребыванием — с 1 по 5 июня.

После 10 июня планируется открытие 25 палаточных лагерей на базе сельских школ. Всего в первую смену будет работать 431 оздоровительное учреждение. В помещениях провели ремонты, закупили оборудование, мебель, посуду, спортивный инвентарь, холодильное и технологическое оборудование.

«На первом месте в работе всех ведомств стоит обеспечение безопасности детского отдыха. Вопросы поведения на дорогах, на воде, при обращении с огнем, личной гигиены, обеспечения охраны общественного порядка — в числе основных», — заявил заместитель главы региона Юрий Таран.

Как сообщил начальник управления образования и науки региона Сергей Косарев, в течение летнего сезона в Липецкой области планируется работа 521 оздоровительной организации, в том числе 15 стационарных загородных лагерей, 358 лагерей с дневным пребыванием, трех детских санаториев, 46 пришкольных лагерей труда и отдыха и 99 лагерей палаточного типа. В 2017 году на капитальный ремонт с реконструкцией закрыли стационарный загородный лагерь «Орбита» в Чаплыгинском районе, детям из этого района предоставили возможность поехать в другие лагеря.

Что касается санитарно-эпидемиологических требований к сотрудникам лагерей — штат медработников и работников пищеблоков укомплектован полностью. Постановлением главного государственного санитарного врача по Липецкой области «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в период летней оздоровительной кампании 2017 года» работников столовых обследовали на вирусные кишечные инфекции.

«Забота о здоровье и безопасности детей должна быть общим делом, — подчеркивает глава администрации Липецкой области Олег Королев. — Необходимо объединить усилия органов государственной власти, общественных организаций и граждан в этих важных вопросах».