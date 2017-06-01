Хьюстон, США, 1 июня, 2017, 12:35 — ИА Регнум. В кратерах на южном полюсе Луны найдены залежи льда. Теперь ученым известно о гораздо больших запасах воды на спутнике Земли, чем считалось ранее. Материал об этом опубликован в журнале Icarus.

RavenAndWarrior Лёд

Открытие было сделано благодаря зонду LRO, который обнаружил следы воды в одном из кратеров на южном полюсе Луны. Российский нейтронный детектор LEND подсказал ученым возможные точки на южном полюсе с максимальной концентрацией воды и льда.

Кроме того, зонд нашел зоны вечной мерзлоты, куда не попадают лучи Солнца.

Исследователи смогли составили карты, на которых можно видеть, насколько хорошо тот или иной регион на поверхности Луны отражает свет и насколько теплым он являются. Благодаря комбинации этих параметров, ученые могут довольно точно находить запасы льда. Замороженная вода обычно холоднее, чем сухой грунт, и при этом лучше отражает свет.

Ранее ученые искали воду только в темных и холодных кратерах на полюсах спутника Земли. Однако выяснилось, что запасы льда присутствуют в ярких и относительно теплых кратерах на южном полюсе Луны.

Теперь ученые намерены выяснить, как появилась вода на Луне и как она сохранилась, не испарившись под лучами Солнца.