Ростов-на-Дону, 1 июня, 2017, 12:32 — ИА Регнум.

Первый день лета принесёт в Ростовскую область шторм. Празднование Международного дня защиты детей омрачит ливень и ураганный ветер. Экстренное предупреждение распространило региональное управление МЧС, передаёт ИА REGNUM 1 июня.

ИА REGNUM Дождь

Синоптики информируют о том, что сильные дожди и град будут идти до следующего утра. Наряду с этим усилится ветер, его порывы будут достигать 20−25 м/с.

Спасатели призывают жителей региона максимально исключить пребывание на улице, не находиться во время непогоды рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами.

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Объявленный шторм в Ростове-на-Дону и области грозит подтоплениями

В администрации областного центра предупреждают о возможных подтоплениях, обрывах проводов, падении деревьев, а также о потенциально плохой работе ливневых систем. Горожанам во время ливня нежелательно спускаться в подземные переходы.

Напомним, майский ливень подтопил в городе-миллионнике частные дома на улице Шоссейной, трамвайные пути, а также дороги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер сносил всё на своём пути. В частности, на улице Ленина на тротуар рухнуло огромное дерево. Инцидент произошёл рядом с остановкой общественного транспорта. Упавший ствол задел женщину, она была госпитализирована.