Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 12:31 — ИА Регнум. ОАО «РЖД» и Минприроды России подписали соглашение о взаимодействии в области охраны окружающей среды. Подписание состоялось на Московском вокзале г. Санкт-Петербурга, сообщили в Минприроды.

Mos.ru Электровоз 3ЭС5К

В рамках соглашения стороны будут осуществлять обмен информацией, выполнять совместные мероприятия экологической направленности.

Одним из первых реализованных проектов стал запуск специального состава поезда

№35/36 «Северная Пальмира» маршрутом Санкт-Петербург — Адлер, который отправился в рейс сразу после подписания соглашения.

Оформление поезда посвящено уникальной экосистеме России, проектам бережного отношения к природным комплексам, а также вкладу РЖД в сохранение окружающей среды и экологичности железнодорожного транспорта.

В течение 2017 года РЖД совместно с Минприроды России запланирован еще ряд мероприятий, среди которых трансляция видеофильмов экологической направленности в высокоскоростных поездах «Сапсан» и поездах дальнего следования, размещение рекламы и информационных материалов в электричках и на железнодорожных вокалах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге 1 июня начал работу XXI Петербургский международный экономический форум. В этом году девиз форума — «В поисках нового баланса в глобальной экономике».