Самара, 1 июня, 2017, 13:03 — ИА Регнум. В Самаре вынесен приговор 23-летнему уроженцу Киргизии Рахмонберди Рашидову, проживающему в России без регистрации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона, он признан виновным в том, что склонял граждан к участию в антиправительственных вооруженных формированиях в Сирии и готовился к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической.

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«Суд установил, что в 2016 году Рашидов, склонял граждан, исповедующих ислам, к ведению борьбы с «неверными», уговаривая поехать в Сирию для участия в деятельности международной террористической организации «Исламское государство"(организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также в вооруженных формированиях, действующих против правительственных войск Сирии.

Мужчины, зная, что эта организация запрещена на территории России, на уговоры Рашидова не отреагировали, и отказались от участия в деятельности террористической организации, пояснили в ведомстве.

«Кроме того, в 2016 году Рашидов в ходе переписки по телефону со своим знакомым, принимающим участие в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии на стороне террористической организации, подтвердил свое намерение выехать в Сирию. Однако его преступные намерения не были доведены до конца, так как по решению федерального районного суда Самары, он признан виновным в совершении административного правонарушения и помещен в специализированное учреждение», — отметили в СУ СКР региона.

Приговором суда Рашидову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, свыше 500 граждан Киргизии были завербованы террористами и выехали в Афганистан, Сирию и Ирак для участия в боевых действиях против правительственных сил. Значительная часть случаев вербовки происходит на территории России. Отметим, что в горячих точках Центральной Азии и Ближнего Востока на стороне различных террористических группировок воюют более 5000 выходцев из стран постсоветской Средней Азии.