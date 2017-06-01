Бишкек, 1 июня, 2017, 12:29 — ИА Регнум. У задержанных конфисковано 2100 патронов калибра 7,62 мм. Также в ходе обыска по месту проживания подозреваемых обнаружено и изъято 4 единицы огнестрельного оружия и еще 118 патронов.

Gknb.gov.kg Государственный комитет национальной безопасности Киргизии

«Следствием установлено, что они в начале мая 2017 года сбыли 700 патронов калибра 7,62 мм. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», — резюмировали в ГКНБ.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября 2016 года киргизстанские силовики арестовали группу бывших и действующих военнослужащих-пограничников, сотрудников МВД и гражданских лиц, похищавших и продававших местным преступным группировкам оружие и боеприпасы. Среди задержанных оказались, в том числе, водитель председателя Госкомитета по делам обороны и начальник 10-го отдела Главного управления МВД.