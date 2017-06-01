Турчинов назвал условия окончания войны в Донбассе
Киев, 1 июня, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Война с Донбассом закончится в день «взятия Москвы ВСУ», заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов. Соответствующее видео он опубликовал 1 июня в Facebook.
Турчинов 31 мая побывал на позициях украинской армии в районе Красногоровки и Марьинки. В комментариях к видео он написал:
«Международное сообщество должно дать объективную оценку военным преступлениям российских гибридных войск и их кремлевских кураторов».
Отвечая на вопрос украинского военнослужащего, когда закончится война в Донбассе, Турчинов ответил:
«Когда Москву возьмем, тогда и закончится».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки, 31 мая, ЛНР подверглась обстрелам украинской артиллерии три раза, по ДНР украинские силовики били 65 раз.