Москва, 1 июня, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Правительство России не собирается приватизировать нефтяной сектор — таких планов нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

lalabell68 Нефтяная вышка

По его словам, точка зрения, что весь нефтяной сектор в РФ должен быть приватизирован в ближайшие семь лет, высказанная экс-министром финансов РФ, главой «Центра стратегических разработок» (ЦСР) Алексеем Кудриным, известна.

Песков отметил, что Кудрин «достаточно аргументировано» ее отстаивает, однако «насколько мне известно, у правительства пока таких планов нет».

Ранее стратегия экономического развития России на период 2018—2024 годы, разработанная фондом ЦСР, была представлена экс-министром финансов Кудриным президенту РФ Владимиру Путину.

В ней ЦСР, в частности, предложил приватизировать нефтяной сектор в России в ближайшие семь лет. В стратегии ЦСР есть и предложения по образованию, здравоохранению и развитию инфраструктуры.

Кроме того, в стратегии говорилось о необходимости повышения в России пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Это предлагается начать делать с 2019 года.