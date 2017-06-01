Владимир, 1 июня, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Собинский и Петушинский районы Владимирской области остались без энергоснабжения в результате непогоды утром 1 июня. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в общей сложности обесточенными оказались шесть населенных пунктов, в зоне отключения — более 600 человек.

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К месту аварии были отправлены бригады энергетиков, а также спасатели. В Собинском районе последствия аварии уже устранены, подаче электричества возобновлена.

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Из-за грозы во Владимирской области без света остались четыре района

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураган, пронесшийся 29 мая по регионам Центральной России, затронул и Владимирскую область, где без света остались четыре района. Самые тяжелые последствия от урагана — в Московском регионе: в столице непогода стала причиной гибели 16 человек, более сотни пострадали.

Накануне, 31 мая, МЧС снова объявило штормовое предупреждение в ряде российских регионов, в том числе и во Владимирской области: синоптики предупредили о грозах, граде, шквалистом ветре.