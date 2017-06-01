Ярославль, 1 июня, 2017, 12:21 — ИА Регнум. В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области стартовала психологическая акция «Письмо папочке». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил региональный детский омбудсмен Михаил Крупин.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯО Акция «Письмо папочке»

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин совместно с главным судебным приставом Ярославской области Александром Юдиным собрали более десятка писем ребят. Совместными усилиями представители двух ведомств определились с тем, чем можно помочь детям.

«Акция проводится с целью наладить детско-родительские отношения между ребятами из детских домов и их близкими людьми. Кроме того, для родителей — это напоминание о том, что их детям, вне зависимости от обстоятельств, нужна их забота», — сказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Сегодня в детских домах находится немало ребят, чьи мамы и папы живы, но лишены родительских прав. Такое положение дел вовсе не освобождает взрослых от заботы о материальном содержании детей. Они должны платить алименты, но нередко уклоняются от своих обязанностей.

«Письма детей — «крик души», отчаянная попытка достучаться до родительских чувств взрослых родителей», — пояснил главный судебный пристав Ярославской области Александр Юдин.