Тольятти, Самарская область, 1 июня, 2017, 12:20 — ИА Регнум. «АвтоВАЗ» будет отгружать автомобили дилерам по схеме факторинга, партнером по соглашению станет «РН банк», являющийся дочерней организацией альянса Renault-Nissan, об этом 31 мая сообщили «Ведомости» со ссылкой на руководителей дилерский компаний «АвтоВАЗа».

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Согласно условиям схемы дилеры смогут получить от банка отсрочку платежа длительностью 30 дней, после которой в течение еще 30 дней они смогут выплачивать банку проценты.

Полный переход на данный вариант работы может произойти до конца 2017 года. «АвтоВАЗ» в данном случае остается в выигрыше, так как ему больше не потребуется самостоятельно предоставлять дилерам отсрочку платежа, теряя оборотные средства.

Аналитик «ВТБ» Владимир Беспалов напомнил, что несмотря на рост продаж российского автопроизводителя на внутреннем рынке, он до сих пор остается убыточной компанией, а значит, данная схема предприятию очень выгодна.

Дилеры также утверждают, что от подобной схемы выиграет и Renault-Nissan, ведь влияние компании распространяется и на «РН банк», и на «АвтоВАЗ». В данном случае компания будет получать от дилеров проценты (в случае увеличения срока выплаты средств), а от «АвтоВАЗа» — плату за банковские услуги.

Напомним, в 2016 году чистый убыток «АвтоВАЗа» составил 44,7 млрд рублей, при доходе в 184,9 млрд рублей. Тем не менее, финансовое положение компании улучшается, в 2016 году показатель убытка снизился на 39,3%.

«Ведомости» пишут, что по схеме факторинга в России сейчас работают такие компании как Ford Sollers и Renault. А вот, к примеру, Kia Motors Rus напротив — не пользуется данной финансовой схемой.