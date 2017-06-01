Сочи, Краснодарский край, 1 июня, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Карнавал в Сочи вышел на международный уровень. Однако повод для обсуждения в ряде зарубежных СМИ оказался далеко не самым приятным. Пресса растиражировала критику студента из Нигерии, который узрел в праздничном шествии проявления расизма. Ответ мэра Сочи не заставил себя долго ждать, сообщает ИА REGNUM 1 июня.

Фото fedpress.ru Карнавальное шествие в Сочи

«В карнавале участвовало более 3000 человек, и мне очень жаль, что кого-то из его участников подвело элементарное чувство вкуса», — заявил градоначальник Анатолий Пахомов.

Мэр олимпийской столицы выразил искренние сожаления, что чувства студента были задеты и заверил, что «этот единичный инцидент никоим образом не характеризует многонациональный Сочи и его жителей, которые всегда отличались гостеприимством и толерантностью».

Об этом он сообщил на встрече со студентом их Нигерии Лоладе Одевуи. Последний в свою очередь сказал, что счастлив находиться в России.

«Мне нравятся люди здесь. Когда я ехал сюда, было много стереотипов о вашей стране. Но приехав сюда, увидел совсем другую реальность. Но мне важно, чтобы не было недопонимания в таких вопросах», — добавил Одевуи.

Напомним, пост, который дал повод некоторым зарубежным СМИ углядеть проявления расизма, якобы, допущенные в ходе сочинского карнавала, студент РМОУ, спортивный журналист из Нигерии Лоладе Одевуи опубликовал в социальной сети Twitter .

На фото видно, что участник одной из карнавальных колонн, изображавший футбольного болельщика из Африки, использовал в качестве детали костюма бананы. Это и вызвало недовольство студента из Нигерии. По его мнению, созданный участником карнавала образ крайне некорректен, поскольку так уж сложилось, что банан стал символом выражения пренебрежительного отношения к темнокожим футболистам со стороны расистски настроенных футбольных фанатов.

Sochiadm.ru Открытие летнего сезона в Сочи

К подобным подозрениям в расизме отнеслись скептически и в Госдуме РФ. Первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова считает, что загримированные под чернокожих людей участники карнавала таким образом проявили солидарность с африканскими болельщиками.

«Сам факт, что Guardian напугала фотография, где два человека загримировались под темнокожих болельщиков, мягко говоря, удивляет. Каких-то два человека, кто они такие, это капля в море. Их же еще и высмотреть надо! Смешно просто», — цитирует газета «Взгляд» члена Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Риму Баталову.

Карнавал в Сочи прошёл 27 мая. Более трёх тысяч человек — представители крупных предприятий, туроператоров, отелей и гостиниц, парков развлечений, различных отраслей, артисты — ярких костюмах прошли колонной по Курортному проспекту от Зимнего театра к площади Южного мола. Артисты танцевали, показывали акробатические номера. Платформы удивляли своими декорациями. Так открылся в олимпийской столице летний сезон.

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Бананы в качестве символа расизма уже фигурировали в сфере спорта. Так, весной 2014 года во время матча с «Вильярреалом», в защитника футбольного клуба «Барселона» Дани Алвеса в качестве расистского выпада с трибуны бросили именно этот фрукт. Спортсмен отвечать на обидную выходку не стал, а невозмутимо съел «угощение» после чего провёл угловой удар.

А осенью 2016 года банан был брошен на поле во время встречи «Ростов» — ПСВ на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону. Голландцы обращаться в УЕФА с просьбой наказать «Ростов» за инцидент не стали.

«Перед матчем клуб совместно с полицией пообещал предпринять все необходимые меры для предотвращения таких инцидентов. Очевидно, что проконтролировать каждого человека было невозможно. Но мы хотим еще раз подчеркнуть, что категорически выступаем против расизма», — сказал тогда пресс-атташе команды Тиса Слегерса.