Москва, 1 июня, 2017, 12:09 — ИА Регнум. В МВД настаивают на введении в РФ «презумпции доверия» к полиции, то есть предлагается считать действия сотрудников правоохранительных органов правомерными априори, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

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«Мы ставим вопрос о введении института «презумпции доверия» к сотрудникам полиции», — заявил заместитель министра МВД Игорь Зубов на заседании комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Если предложение найдет поддержку, действия сотрудников полиции априори будут считаться правомерными, и только потом следует в судебном или ином порядке доказывать, что он поступил неправильно и превысил свои полномочия.

По словам замглавы МВД, в случае доказательства неправомерности действий сотрудника полиции, тот должен привлекаться к повышенной ответственности.

Вместе с тем ранее в Госдуму был внесен законопроект, которым, в частности, разрешалось «стрелять по толпе», а также устанавливалась и «презумпцию доверия» к полиции. Позже инициатива была отозвана.

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