Киев, 1 июня, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Так, Народная милиция ЛНР информирует, что за прошедшие сутки украинские силовики три раза обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах: Фрунзе, Хорошее и Санжаровка. При этом ВСУ вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП.

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По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры ЛНР, вчера в результате боевых действий в пгт. Фрунзе пострадала кровля одного из домов.

«31 мая в 16.10 киевские силовики обстреляли населенный пункт Фрунзе. Предварительно установлено, что в результате обстрела повреждена кровля жилого дома, расположенного по улице Первомайской, 115», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, огонь по поселку велся из зенитной установки.

31 мая заместитель министра государственной безопасности ЛНР Александр Басов обвинил украинских силовиков в минометном обстреле представителей Международного комитета Красного Креста (МККК), которые раздавали гуманитарную помощь жителям прифронтового села Пришиб Славяносербского района (ЛНР).

«Вчера (30 мая) киевские войска совершили очередную провокацию против представителей Международного комитета Красного Креста и мирных жителей села Пришиб Славяносербского района. Во время раздачи гуманитарной помощи от международной организации они подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ», — сказал Басов.

По его словам, украинские войска знали о выезде гуманитарного конвоя, в составе которого находился делегат международной организации, гражданин Австралии.

«Они (киевские силовики) произвели преднамеренный обстрел. Его цель — запугать население, поддерживать миф о терроризме на территориях республик Донбасса, используя любые поводы для разжигания истерии через средства массовой информации и особые отношения с западными кураторами», — сказал Басов.

В то же время по данным Народной милиции ДНР, вчера ВСУ 65 раз нарушили режим тишины, обстреляв позиции ДНР в 23 населенных пунктах.

«За прошедшие сутки ВС Украины шестьдесят пять раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись двадцать три населенных пункта республики, по которым применялись: танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — сообщает пресс-служба Совмина ДНР.

Отмечается, что в результате обстрела ранение получил один человек (мужчина), также была остановлена работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

«В результате обстрелов ВСУ в поселке шахты «Трудовская» Петровского района Донецка, по ул. Луговского, осколочное ранение получил Кущенко Олег Анатольевич 1969 года рождения. Лечение оказано амбулаторно. Кроме того, из-за обстрелов со стороны украинских силовиков остановлена Донецкая фильтровальная станция, так как повреждена магистраль. В селе Васильевка отсутствует водоснабжение», — говорится в сообщении.

В свою очередь, 1 июня спикер штаба АТО Миронович заявил, что за прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 35 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате боев двое украинских военнослужащих получили ранения.

Он сообщил, что опорные пункты ВСУ под Красногоровкой (Приморское направление) войска ДНР обстреляли из минометов калибра 120 мм, 82 мм и стрелкового оружия, в Марьинке — из 82-мм минометов и гранатометов. Миронович уточнил, что «неспокойно на этом направлении было и вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Березового и Чермалыка», где ВС ДНР «били традиционно из разнокалиберного стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций».

Миронович отметил, что в Авдеевке (Донецкое направление) позиции ВСУ попали под огонь из стрелкового оружия и гранатометов. «Один из опорных пунктов сил «АТО» враг вечером достаточно интенсивно обстреливал из минометов, в том числе калибра 120 мм», — рассказал он.

В украинском штабе проинформировали, что вчера на Луганском направлении было зафиксировано восемь обстрелов. В частности, после 18.00 и до полуночи ВС ЛНР обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Новозвановки и станции Донец.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов проинспектировал передовые позиции ВСУ в районе Марьинки и Красногоровки. Он осмотрел позиции украинских военных, поинтересовался о ситуации с поставкой продовольствия и боеприпасов. Соответствующее видео на странице Турчинова в Facebook было выложено сегодня, 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля 2015 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, допуск представителей ОБСЕ на всю территорию Донбасса, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей между Киевом, Донецком и Луганском, реформу Конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей», а также вывод из Донбасса всех «иностранных вооруженных формирований» и передачу под контроль ВСУ всего участка российско-украинской границы.