Якутск, 1 июня, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Считает ли привлекательными ценные бумаги компании «АЛРОСА-Нюрба» руководство большой АЛРОСА, почему в главном якутском вузе намерены массово сокращать сотрудников, кто хочет избавить от лишнего имущества Комдрагметалл и сколько готова ждать ветеран новое жильё в разрушающемся деревянном доме — в обзоре ИА REGNUM.

News.Ykt.ru Ветеран труда Мария Фёдоровна в подъезде своего дома

«Перед иностранцами стыдно, а перед нами — нет»

Ветеран тыла Якутии Мария Фёдоровна живёт в настолько старом доме, что в его подъезде постоянно стоит вода. Построенный 57 лет назад деревянный дом разваливается на глазах, но аварийным его не признают, а значит расселять не собираются, пишет News.Ykt.Ru. Проживающей в подтопленной «деревяшке» женщине 89 лет, а в доме ведёрно-выносная система, туалет — на улице.

«Стараюсь держать себя в форме, чтобы дождаться наконец-то переселения из дома, который рушится на глазах», — говорит Мария Фёдоровна. — На международные игры «Дети Азии» нас всегда стараются закрыть от иностранных глаз. В прошлом году туалет убирали, но потом поставили обратно. Собирались еще баннерами закрыть, но мы не позволили. Властям перед иностранцами стыдно, а перед нами — нет. Я в жизни многое повидала. Когда была ребенком, началась Великая Отечественная война. Затем нас, подростков, отправляли поднимать колхозы. Сложные были времена, но все терпели, так как были уверены, что скоро наступит светлое будущее. А сейчас смотрю на все, что происходит вокруг, и не понимаю — неужели все перенесенные тяготы были для этого? Неужели мы, пожилые люди, всю жизнь честно служившие родине, вынуждены жить в таких условиях и не заслуживаем лучшего?».

По словам директора департамента жилищных отношений Игоря Ткаченко, дом, в котором проживает ветеран труда, пока даже не признан аварийным и не состоит в программах по переселению. Своей задачей власти сейчас видят найти управляющую компанию, которая согласилась бы обслуживать дом.

АЛРОСА торгуется за акции дочки

Дорогие акции «АЛРОСА-Нюрба» больше АЛРОСА не нужны, пишет YKTIMES.RU. Покупать ценные бумаги своей дочерней компании, которую намерен продать глава республики Егор Борисов, алмазодобывающая компания будет только по привлекательной цене, заявил президент АЛРОСА Сергей Иванов на телефонной конференции посвященной результатам компании за I кв. 2017 года по МСФО.

«Правительство республики предложило нам консолидировать около 10% в «АЛРОСА-Нюрбе», и теперь этот актив подлежит оценке, — заявил президент компании. — Если цена будет привлекательной, то мы продолжим переговоры. Если нет — сделки не будет. С обеих сторон никаких обязательств нет».

По мнению Иванова, эта сделка может быть привлекательной для АЛРОСА, так как поможет компании поддерживать корпоративную структуру и полностью консолидировать «АЛРОСА-Нюрба» на своих счетах.

«Но мы должны понимать, что этот проект предполагает какой-то период окупаемости, так как «АЛРОСА-Нюрба» выплачивает значительные дивиденды и поэтому вопрос требует глубокого изучения», — предупредил президент компании.

Увольнения ради майских указов

В Северо-Восточном Федеральном Университете (СВФУ) в Якутии собираются массового сокращать часть сотрудников, чтобы повысить зарплату оставшимся. Об этом пишет «Блокнот Якутска» со ссылкой на собственный источник в вузе. Летом без работы в СВФУ здесь должны остаться более 900 сотрудников вспомогательного сектора и 354 преподавателя из 1601.

Сокращения будут происходить в результате серьёзной модернизации структуры учебного заведения, в том числе слияния кафедр. Всего оптимизация коснется финансово-экономического, горного, педагогического, физико-технического, инженерно-технического институтов и геологоразведочного факультета СВФУ.

По словам источника СМИ, масштабная оптимизация в федеральном университете проводится в целях реализации майских указов Путина. Чтобы довести зарплату сотрудников до установленного уровня, часть уволят, а их зарплату перераспределят между оставшимися.

«Имущество следует изъять»

Комдрагметалл Якутии намерены избавить от непрофильных активов в ресторанном бизнесе, пополнив таким образом бюджет. Как пишет Якутия.инфо, речь в первую очередь идёт о ресторанах «Тыдын Дархан», «Седьмое небо», «Кружало» и баре «Индигирка». О том, какова цель приватизации, рассказал председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству и туризму Виктор Фёдоров.

«Мы хотели бы, чтобы в уставе были прописаны четко задачи предприятия — это поддержка гранильной и ювелирной отрасли, и чтобы Комдрагмет был наделен только тем имуществом, которое ему необходимо для решения этих задач, — пояснил депутат. — А кафе, рестораны и всякие мастерские необходимо приватизировать и продать малому бизнесу или передать Министерству инвестиционного развития и малого бизнеса для поддержки предпринимателей».

Виктор Фёдоров подчёркивает, что имущество, определённое на продажу, не требуется Комдрагмету для выполнения его уставных задач.

«Его задача — поддержка гранильной отрасли. Мы будем писать соответствующее обращение в адрес Министерства имущественных и земельных отношений республики. Пусть четко обоснуют, для чего работает Комдрагмет, — говорит парламентарий. — Далее имущество следует изъять и продать или продать министерству, вырученные деньги — в казну».