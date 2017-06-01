Брюссель, 1 июня, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Выступление генерального секретарь ООН Антониу Гутерриша 30 мая в Нью-Йоркском университете — важное послание мировому сообществу, пишет 31 мая Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ).

Pixabay.com Домино

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после долгих лет переговоров и споров в Париже, где, наконец, было подписано важное соглашение, второй по величине «нарушитель окружающей среды» после Китая в лице США отказывается брать на себя международные обязательства.

Окончательное решение по Парижскому соглашению президент США Дональд Трамп должен объявить 1 июня.

Евросоюз опасается, что США откажутся от подписания соглашения по климату, а вслед за ним также поступят другие страны.

Чтобы избежать «эффекта домино», Брюссель хочет подписать 2 июня с Китаем соглашение об обязательствах следовать обещаниям, взятыми странами в Париже в 2015 году.

Напомним, 147 стран пообещали удержать повышение глобальной температуры на уровне двух или 1,5 градусов Цельсия.