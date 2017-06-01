Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Компания «Газпром» не опасается того, что Украина может начать отбор российского голубого топлива в счет «антимонопольного штрафа». Об этом, как передает RT, заявил глава концерна Алексей Миллер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Thawt Hawthje Газпром

«Пусть попробуют», — сказал Миллер в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начал свою работу в Санкт-Петербурге 1 июня 2017 г. В текущем году мероприятие проходит под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина ведет «газовую» войну против России. Чтобы не выплачивать долг за голубое топливо российской компании «Газпром», Киев обвинил Москву в нарушении правил торговли.

Штраф и пеня в размере 6,429 млрд антимонопольным комитетом Украины были наложены 22 января 2016 года на «Газпром» «за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа в 2009—2015 гг. через Украину».

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