Мадрид, 1 июня, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Жительница автономного региона Арагон Мария Пурификасьон Лапенья Гарридо подала жалобу в Организацию Объединенных Наций (ООН) на Испанию за отсутствие содействия в эксгумации останков ее деда и дяди на территории мемориального комплекса жертв Гражданской войны Долина Павших, где они были похоронены после расстрела, сообщает El Periódico.

Godot13 «Долина Павших» — памятник погибшим в гражданской войне

Жалоба была подана адвокатом семьи Лапенья Эдуардо Рансом за повторное нарушение действующего судебного решения, так как прошел уже год, с тех пор как закон признал право семьи на эксгумацию.

«Мы обратились в ООН в надежде получить гуманную резолюцию, которая заставит Правительство Испании обеспечить исполнение судебного решения, признавшего право на эксгумацию братьев Лапенья, расстрелянных, как и многие другие, за то, что они были демократами», — заявил адвокат.

В иске в ООН заявлено «отсутствие сочувствия испанского правительства к семьям, которые желают эксгумации, как нарушение действующей судебного решения, полученного годом ранее, и сегодня любой государственный, административный или судебный орган или любое лицо имеет право приступить к его исполнению».

Поэтому семья обращается с жалобой на испанское государство за нарушение гражданских и политических пактов и призывает к изданию резолюции, которая позволит Марии Пурификасьон Лапенья получить останки своего деда Мануэля и его родного брата Антонио Лапенья.

Напомним, погибшие в годы Гражданской войны братья Мануэль и Антонио Лапенья, являлись лидерами Национальной конфедерации труда, профсоюзного синдиката. Оба погибли в 1936 году при невыясненных обстоятельствах, однако некоторые историки считают братьев личными врагами генерала и диктатора Испании Франсиско Франко.

Их история продолжилась тем, что пять лет назад родственники, 60 лет приносившие цветы к месту их захоронения в Калатаюде (регион Арагон), узнали, что все это время их останки были захоронены в мемориальном комплексе «Долина Павших» в 58 км от Мадрида в горах Гвадаррамы.

Между тем, несмотря на решение суда Сан-Лоренсо-де-Эскориаль в июле 2016 года о разрешении эксгумации останков жертв Гражданской войны на территории мемориального комплекса «Долина Павших», испанское правительство отказывается выдавать останки братьев и предлагает перезахоронить их в отдельном колумбарии на территории комплекса.

В 1940 году диктатор Франко приказал начать возведение мемориала всем погибшим в годы Гражданской войны, получившего название «Долина Павших». Там же были захоронены и останки испанского диктатора после его смерти в 1975 году. В 2007 году в Испании был принят закон «Об исторической памяти», в котором «Долина Павших» была признана памятником жертвам франкизма.