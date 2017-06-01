В ООН подан иск на Испанию по делу об эксгумации жертв Гражданской войны
Мадрид, 1 июня, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Жительница автономного региона Арагон Мария Пурификасьон Лапенья Гарридо подала жалобу в Организацию Объединенных Наций (ООН) на Испанию за отсутствие содействия в эксгумации останков ее деда и дяди на территории мемориального комплекса жертв Гражданской войны Долина Павших, где они были похоронены после расстрела, сообщает El Periódico.
Жалоба была подана адвокатом семьи Лапенья Эдуардо Рансом за повторное нарушение действующего судебного решения, так как прошел уже год, с тех пор как закон признал право семьи на эксгумацию.
«Мы обратились в ООН в надежде получить гуманную резолюцию, которая заставит Правительство Испании обеспечить исполнение судебного решения, признавшего право на эксгумацию братьев Лапенья, расстрелянных, как и многие другие, за то, что они были демократами», — заявил адвокат.
В иске в ООН заявлено «отсутствие сочувствия испанского правительства к семьям, которые желают эксгумации, как нарушение действующей судебного решения, полученного годом ранее, и сегодня любой государственный, административный или судебный орган или любое лицо имеет право приступить к его исполнению».
Поэтому семья обращается с жалобой на испанское государство за нарушение гражданских и политических пактов и призывает к изданию резолюции, которая позволит Марии Пурификасьон Лапенья получить останки своего деда Мануэля и его родного брата Антонио Лапенья.
Напомним, погибшие в годы Гражданской войны братья Мануэль и Антонио Лапенья, являлись лидерами Национальной конфедерации труда, профсоюзного синдиката. Оба погибли в 1936 году при невыясненных обстоятельствах, однако некоторые историки считают братьев личными врагами генерала и диктатора Испании Франсиско Франко.
Их история продолжилась тем, что пять лет назад родственники, 60 лет приносившие цветы к месту их захоронения в Калатаюде (регион Арагон), узнали, что все это время их останки были захоронены в мемориальном комплексе «Долина Павших» в 58 км от Мадрида в горах Гвадаррамы.
Между тем, несмотря на решение суда Сан-Лоренсо-де-Эскориаль в июле 2016 года о разрешении эксгумации останков жертв Гражданской войны на территории мемориального комплекса «Долина Павших», испанское правительство отказывается выдавать останки братьев и предлагает перезахоронить их в отдельном колумбарии на территории комплекса.
В 1940 году диктатор Франко приказал начать возведение мемориала всем погибшим в годы Гражданской войны, получившего название «Долина Павших». Там же были захоронены и останки испанского диктатора после его смерти в 1975 году. В 2007 году в Испании был принят закон «Об исторической памяти», в котором «Долина Павших» была признана памятником жертвам франкизма.