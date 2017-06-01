Владивосток, 1 июня, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Продажа туров открыта на даты с 1 июля. Тур на пароме можно купить за 15 тыс. рублей. В стоимость тура на теплоходе включено проживание, питание и экскурсии.

Roman Harak Граждане КНДР

«Северокорейцы все очень доброжелательные, они даже не знают, что все остальные считают их агрессорами», — цитирует РИА Новости менеджера туристической компании Наталью Зинину.

Линия, по которой курсирует грузопассажирское судно Man Gyong Bong, была запущена в начале мая, 1 июня теплоход зашел в порт Владивостока в третий раз. Неделей ранее на судне прибыли туристы из Китая.

Запуск линии Насон — Владивосток связан с тем, что этот северокорейский город и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и «особого города», что подразумевает возможности свободного ведения бизнеса.

Пока планируется перевозить на судне в Россию китайских туристов из Хуньчуня (Раджин и Хуньчунь связывает 100 километров бетонной дороги), позже — российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Россию и обратно на родину.