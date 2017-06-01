Цитата футбольная симуляция

Будапешт, 1 июня, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Данко Лазович продемонстрировал «невероятную актерскую игру» в матче чемпионата Венгрии. Об этом пишет Daily Mirror.

Курьезный случай произошел во время игры между венгерскими клубами «Видеотон» и «Гонвед».

Лазович вел борьбу мяч. После подката соперника он упал и стал изображать травму. Футболист несколько раз демонстративно перевернулся на газоне, дергая руками и ногами.

После того, как один из партнеров по команде попытался помочь Лазовичу, тот проигнорировал его попытки. В результате даже тренер «Видеотона» призвал Лазовича успокоиться.

Матч закончился поражением «Видеотона» со счетом 0:1.

Напомним, что Данко Лазович играл за санкт-петербургский «Зенит» с 2010 по 2014 год. С 2016 года сербский футболист выступает в чемпионате Венгрии за клуб «Видеотон».