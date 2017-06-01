Москва, 1 июня, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Новый пакет санкций, подготовленный сенаторами США ради ужесточения ограничений в отношении ряда ключевых секторов российской экономики, в том числе металлургии и железнодорожной отрасли, уже фактически не имеет отношения к политической повестке и является не более чем инструментом лоббизма американских компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

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«Это чистый лоббизм, который не имеет отношения ни к международной повестке, ни к американо-российским отношениям. Американские металлургические компании не выдерживают конкуренции с компаниями других стран, в том числе с нашими компаниями. Они ищут какие-то основы для ограничения нашего экспорта в США», — заявил Емельянов.

По его словам, правила ВТО не позволяют американцам ввести ограничительные антидемпинговые пошлины, поэтому производители США вынуждены использовать политические мотивы ради ограничения импорта.

Аналогично металлургии ситуация сложилась и с железнодорожной отраслью, предположил парламентарий.

«Наши железные дороги начали активно выходить на мировой рынок, уже предлагают услуги и в плане транзита через Россию, и в плане строительства новой железнодорожной инфраструктуры в странах третьего мира. Поэтому я думаю, что здесь используются политические мотивы для решения проблем экономической конкуренции», — пояснил Емельянов.

«Очередные двойные стандарты. Когда наши компании были слабые, очень много было разговоров, нас учили свободному рынку, честной конкуренции, преимуществам международной торговли. Как только наши компании окрепли и начали составлять конкуренцию, вот такими методами с ними борются», — заключил депутат.

Ранее руководители комитета по банкам сената США предложили ужесточить санкции в отношении России в ответ на действия Москвы на Украине и в Сирии, а также на её политику в сфере киберпространства. По данным агентства Bloomberg, законопроект позволит расширить санкции против таких секторов экономики, как металлургия и железные дороги.