Донецк, 1 июня, 2017, 11:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 31 мая, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии три раза, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 65 раз, сообщают 1 июня СМИ народных республик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили три раза режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по селам Хорошее, Санжаровка, пгт Фрунзе.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 120 мм, вооружение БМП.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 65 раз. Под огнем оказались 23 населенных пункта.

От снарядов украинской артиллерии пострадал один мирный житель Донецка, мужчина 1969 года рождения. Он получил осколочное ранение, мужчине оказана необходимая медицинская помощь.

По данным Украины, двое солдат ВСУ были ранены. «Штаб АТО» зафиксировал 35 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Красногоровки, Павлополя, Березового, Широкино, Марьинки, Водяного, Чермалыка.

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На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Верхнеторецкого, Троицкого, Авдеевки, Зайцево, станции Донец, Крымского, Новозвановки.

Напомним, обе стороны вооруженного конфликта в Донбассе заявили о готовности поддерживать режим прекращения огня с 1 июня в течение суток. Перемирие будет действовать с 00:00 часов 1 июня до 00:00 часов 2 июня. Стоит отметить, что это далеко не первый режим тишины, согласованный с начала гражданской войны. Так, с 2014 года уже более десяти раз обе стороны вводили режимы прекращения огня в зоне боевых действий.