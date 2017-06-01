Ярославль, 1 июня, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Ярославская область принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом корреспонденту сообщили в правительстве Ярославской области. В первый день работы было подписано соглашение о сотрудничестве с АО «Российский экспортный центр». Его подписали врио губернатора Дмитрий Миронов и генеральный директор центра Петр Фрадков.

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«Мы заинтересованы в том, чтобы продукция ярославских предприятий была достойно представлена на внешних рынках. Это действительно высокотехнологичная, конкурентоспособная и востребованная продукция. И мы должны создать все условия для выхода наших предприятий на внешние рынки. Уверен, что во взаимодействии с Российским экспортным центром мы этот вопрос решим», — сказал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

В Ярославской области более 200 предприятий-экспортеров, которые поставляют свою продукцию в 106 стран мира. Ранее в Ярославле был открыт региональный Центр экспорта, учрежденный правительством области.

В работе форума принимают участие крупнейшие предприятия Ярославской области. Ожидается, что на форуме будут подписаны соглашения по ряду инвестпроектов в сфере АПК и туризма.