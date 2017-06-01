Сбербанк фиксирует рост спроса на ипотеку
Москва, 1 июня, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Значение процентных ставок по ипотеке в Сбербанке снижено на 0,20−0,75 п.п., сообщили 1 июня в пресс-службе кредитной организации.
«С 1 июня 2017 года Сбербанк снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек, а с 5 июня — по остальным базовым ипотечным продуктам, — говорится в сообщении. — Снижение составит 0,20−0,75 п.п.».
Уточняется, что также с 1 июня на 0,2 п.п. выросла скидка на электронную регистрацию сделки для первичного жилья. Сейчас ее значение — 0,7 п.п.
В организации отметили, что сейчас процентная ставка на покупку квартиры в новостройке составит 10,70%. Если сделка будет оформлена через электронные сервисы, то процентная ставка составит ровно десять процентов.
Комментируя нововведения, директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев отметил, что кредитная организация фиксирует спрос на ипотеку и предлагает оформлять ее через электронные сервисы.
«Сбербанк наблюдает стабильное восстановление спроса на ипотеку: объем заявок с начала 2017 года прирастает по отношению к аналогичному периоду 2016 года», — констатировал он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая заместитель председателя Сбербанка Александр Торбахов, комментируя заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева от 23 мая о снижении ставок по ипотеке могут быть снижены до уровня в шесть-семь процентов, отметил, что «все возможно».
При этом он отметил, что такое снижение автоматически означает, что и ставки по депозитам должны снизиться: «банк не может выдавать дешевле, чем привлекает».
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