Калуга, 1 июня, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Учеными и производственниками Обнинского научно-производственного предприятия «Технология»имени А. Г.Ромашина (холдинг«РТ-Химкомпозит», госкорпорацияРостех) разработана технологияпроизводствакрупногабаритныхуглепластиковыхконструкцийкессоновкиля и стабилизатора для МС-21. Об этом 1 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил официальный представитель предприятия Сергей Ананишин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МС-21−300

По его словам, композиционные материалы, изготовленных на «Технологии», составили более 30% конструкции пассажирского самолета. Отметим, в конце мая 2017 года МС-21−300 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода.

«МС-21 — это проект, воплотивший инженерные и научные решения завтрашнего дня. Первый полет — новая отправная точка. Теперь перед участниками кооперации стоит задача обеспечить серийное производство — этап, который потребует максимальной мобилизации ресурсов», — заявил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Напомним, Магистральный самолет XXI века — российский проект ближне-среднемагистрального пассажирского самолета. Начало его серийного производства намечено на 2017 год.

Как сообщало ИА REGNUM, МС-21 — российский проект из семейства реактивных воздушных судов ближней и средней дальности. Предполагается, что самолет МС-21 заменит Ту-154 и Ту-204.